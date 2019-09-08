Челябинск, 8 сентября 2019, 08:58 — REGNUM В Челябинске на выборах отмечается высокая явка, а выборы организованы на высоком уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил член Общественной палаты РФ от региона Феликс Панов.
Феликс Панов уточнил, что на всех участках в Калининском, Курчатовском, Металлургическом и Ленинском районах Челябинска присутствует большое количество наблюдателей.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября жители региона выбирают губернатора. Также проводятся муниципальные выборы.