Челябинск, , 08:58 — REGNUM В Челябинске на выборах отмечается высокая явка, а выборы организованы на высоком уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил член Общественной палаты РФ от региона Феликс Панов.

«Все участки открылись вовремя, и это не может не радовать. Организация выборов проходит на высоком уровне. Отмечаю высокую явку избирателей в раннее время. Причём традиционно рано приходят голосовать не только пенсионеры, но идут молодые мамы с детьми, идут голосовать семьями. Голосование идёт активно», — сообщил общественник.

Феликс Панов уточнил, что на всех участках в Калининском, Курчатовском, Металлургическом и Ленинском районах Челябинска присутствует большое количество наблюдателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября жители региона выбирают губернатора. Также проводятся муниципальные выборы.