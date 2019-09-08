Брюссель, , 09:44 — REGNUM Шагом в правильном направлении считают обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в Североатлантическом альянсе (НАТО). Соответствующее заявление пресс-секретаря альянса Оана Лунгеску размещено 8 сентября на официальном сайте НАТО.

«Это шаг в правильном направлении», — говорится в размещенном сообщении.

Также в нем сообщается, что НАТО приветствует возвращение на Украину задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинских моряков и осужденного в России за терроризм режиссера Олега Сунцова.

Кроме этого, пресс-секретарь альянса призвал Россию выполнить все свои обязательства по минским соглашениям, в том числе по освобождению заключённых.

При этом в сообщении отмечается, что необходимо установить истину и возложить на виновных ответственность за сбитый самолет МН-17, в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 7 сентября, между Россией и Украиной произошел обмен удерживаемыми лицами.