Киев, , 09:45 — REGNUM Краткие сведения об уголовных делах 13 из 35 переданных России заключённых обнародовали на Украине. Список этих людей и информацию о них опубликовал 7 сентября Анатолий Матиос, бывший главный военный прокурор Украины, в своём Facebook.

Сообщается, что военные прокуроры Украины провели досудебное расследование и поддержали государственное обвинение в отношении 13 заключённых.

Из них граждане России Алексей Седиков, Денис Сидоров и Виктор Агеев были осуждены за участие в боевых действиях на стороне Донецкой и Луганской Народных Республик. Они были помилованы президентом Украины Владимиром Зеленским.

Александр Баранов и Максим Одинцов, бывшие военнослужащие Вооружённых сил Украины, обвинялись в «незаконном» принятии российского гражданства и поступлении на военную службу в российские войска после присоединения Крыма к России. Украинской стороной их действия были квалифицированы как «дезертирство» и «госизмена». Они также были помилованы Зеленским.

Также в списке есть граждане Украины. Из них шестеро обвинялись в передаче секретной информации спецслужбам России и ДНР. Это Станислав Ежов, Андрей Васьковский, Юрий Ломако, Сергей Лазарев, Дмитрий Кореновский и Виктор Федоров.

Юлия Просолова была осуждена за убийство начальника главного отдела контрразведки Управления СБУ в Донецкой области Александра Хараберюша, совершённое ею, якобы по заданию ДНР. Президент Украины помиловал и её.

И ещё один заключённый, гражданин Украины Олег Хоменко, был осуждён за «госизмену» и «дезертирство».

Матиас уточнил, что делами остальных заключённых занималась гражданская прокуратура.

Ранее ИА REGNUM сообщало о публикации в Киеве списка переданных Украиной России заключённых.

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