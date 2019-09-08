Новосибирск, , 08:43 — REGNUM На выборах мэра Новосибирска проголосовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он посетилизбирательный участок на территории санатория «Ельцовка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка избирателей на выборах мэра Новосибирска к 12:00 составила 5,43% (в 2014 году к этому времени она была равна 9.85%).

Напомним, жители Новосибирска сегодня, 8 сентября, выбирают мэра. В бюллетенях имена 15 кандидатов: директор Фонда защиты прав граждан Сергей Бойко (самовыдвижение); старший администратор Музея Новосибирска Олег Викторович («Партия дела»); гендиректор «Адвокат-Плюс» Александр Гультяев (Партия возрождения России); индивидуальный предприниматель Виктор Козодой («Справедливая Россия»); индивидуальный предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»); помощник депутата Госдумы Евгений Лебедев (ЛДПР); мэр Новосибирска с 2014 по апрель 2019 года Анатолий Локоть (КПРФ); первый секретарь комитета регионального отделения «Коммунистической партии Коммунисты России» Сергей Лоскутов; депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус (партия «Российский общенародный союз»); индивидуальный предприниматель Юлия Сапина («Гражданская платформа»); временно неработающий, бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»); индивидуальный предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»); депутат Законодательного собрания Новосибирской области на непостоянной основе Дарья Украинцева («Зелёные»); генеральный директор ООО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»); генеральный директор ООО Агентство недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»).

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