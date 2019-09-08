Горно-Алтайск, , 08:41 — REGNUM Явка на выборах на Алтае к 12 часам дня по местному времени составила 25,82% — на избирательные участки пришли 41 786 жителей с правом голоса (в 2014 году на это время явка была 26,9%). Об этом ИА REGNUMсообщили в пресс-службе избиркома республики.

Добавим, явка на 10:00 составила 12,4%

Всего в регионе зарегистрировано более 161 тыс. избирателей, в том числе более 44 тысяч в столице региона — городе Горно-Алтайске.

Напомним, сегодня жители Горного Алтая выбирают главу республики и депутатов регионального парламента.

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