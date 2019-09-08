Йошкар-Ола, , 08:39 — REGNUM В Марий Эл, где начались выборы депутатов Госсобрания, заявлено свыше 1,5 тыс. наблюдателей от общественной палаты и представителей партий, сообщает ЦИК республики.

По данным ведомства, зарегистрировались для наблюдения за ходом выбором 1508 наблюдателей и 48 представителей средств массовой информации. Всего заявлены журналисты 17 СМИ.

В том числе на выборах депутатов Государственного собрания Марий Эл седьмого созыва заявлено 1404 наблюдателя, из которых 513 человек представляют Общественную палату Марий Эл, 521 человек — от двух парламентских партий, 370 — от кандидатов-одномандатников. По выборам в представительные органы муниципальных образований заявились 104 наблюдателя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл выбирают 52 депутатов Госсобрания республики, а также депутатов других уровней. Всего проходит 124 избирательные кампании, по итогам которых будет выбрано 1358 депутатов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Марий Эл дан старт выборам депутатов Госсобрания