Чита, 8 сентября 2019, 08:39 — REGNUM Главный редактор газеты «Забайкальский рабочий» Алексей Бутько считает, что для Забайкальского края явка в 12,69% на 12:00 местного времени — совершенно нормальное явление. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он также отметил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, на президентских выборах 18 марта 2018 года по состоянию на 12:00 в Забайкалье проголосовали 22,65% избирателей.
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Помимо муниципальных выборов 8 сентября 2019 года в Забайкальском крае проходят выборы губернатора. Они понадобились после добровольной отставки Натальи Ждановой. Она состоялась осенью 2018 года. В выборах губернатора края участвуют Елена Краузе, Александр Осипов, Вячеслав Ушаков и Яна Шпак.
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