Чита, , 08:39 — REGNUM Главный редактор газеты «Забайкальский рабочий» Алексей Бутько считает, что для Забайкальского края явка в 12,69% на 12:00 местного времени — совершенно нормальное явление. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он также отметил:

«Больше у нас была только на президентских выборах — понятно почему. Я сам только что проголосовал на одном из участков. Людей действительно немного, но и нарушений избирательного законодательства, насколько я знаю, у нас пока не зарегистрировано. Помимо губернаторских выборов в Забайкалье выбирают глав сельских поселений, глав муниципалитетов. И это всегда интересней, как говорят, «своя рубашка ближе к телу», потому что от местной власти много что зависит». Главный редактор газеты «Забайкальский рабочий» Алексей Бутько

Как уже сообщало ИА REGNUM, на президентских выборах 18 марта 2018 года по состоянию на 12:00 в Забайкалье проголосовали 22,65% избирателей.

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Помимо муниципальных выборов 8 сентября 2019 года в Забайкальском крае проходят выборы губернатора. Они понадобились после добровольной отставки Натальи Ждановой. Она состоялась осенью 2018 года. В выборах губернатора края участвуют Елена Краузе, Александр Осипов, Вячеслав Ушаков и Яна Шпак.

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