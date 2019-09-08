Южно-Сахалинск, , 08:43 — REGNUM По данным Сахалинской областной избирательной комиссии, явка граждан на участки для голосования на 15:00 по местному времени (07:00 мск) составила 27,13%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Выборы на Сахалине — трансляция

Самый активный по-прежнему Южно-Курильский район — там явка уже перевалила за 55%. На Сахалине активнее всех голосует Ногликский район — 37,64% к 15:00. Явка в Южно-Сахалинске — 24,11%.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в единый день голосования 8 сентября выбирают губернатора и муниципальных депутатов.