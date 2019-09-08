Москва, , 08:37 — REGNUM За первые 15 минут с начала выборов в Московскую городскую думу в них приняли участие 4,8% зарегистрированных участников электронного голосования. Об этом 8 сентября сообщил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Московскую городскую думу Алексей Венедиктов.

«За первые 15 минут проголосовало 4,8% зарегистрированных э-избирателей», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проходят выборы депутатов седьмого созыва Московской городской думы. В трёх округах из 45 проводится экспериментальное электронное голосование.