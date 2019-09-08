Магас, , 08:33 — REGNUM Жители Ингушетии в единый день голосования изберут депутатов представительных органов муниципальных образований. В 08:00 в республике открыли двери 127 избирательных участков. Выборы в разных муниципалитетах проходят как по пропорциональной, так и по мажоритарной системам.

В списках кандидатов в депутаты местных советов всего зарегистрировано 824 человека, в том числе 723 от шести политических партий — «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Справедливости» и «Партии Роста» ‑ и 101 кандидат-самовыдвиженец. По итогам выборов предстоит распределить 456 депутатских мандатов.

Накануне выборов к избирателям республики обратился врио главы субъекта Махмуд-Али Калиматов.

«Призываю всех избирателей 8 сентября, в день единого голосования, прийти на избирательные участки и отдать свой голос кандидату, вызывающему у вас наибольшее доверие», — заявил Калиматов.