Киев, , 08:32 — REGNUM Политолог Иван Мезюхо раскритиковал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко в которых тот присвоил себе заслугу обмена военнопленными между Украиной и Россией, об этом 7 сентября сообщает RT.

Петр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Мезюха, Порошенко хотел бы подобного обмена, но в свое президентство, также он рассчитывал на это во время своей предвыборной гонки.

«В рамках предвыборной президентской кампании команда Порошенко предполагала, что Москва пойдёт на обмен гражданами, и тем самым Пётр Алексеевич повысит свой электоральный рейтинг… Порошенко сейчас в полном отчаянии, и он присваивает себе чужие победы», — отметил Мезюхо в интервью изданию.

Напомним, после того, как Россия и Украина совершили обмен военнопленными, экс-лидер страны Порошенко похвалил себя и прежнее правительство страны за подобное событие.

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