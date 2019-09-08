Качканар, Свердловская область, , 08:30 — REGNUM В Свердловской области по данным на 08:00 по местному времени на выборы пришли проголосовать 465 жителей Качканарского городского округа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Как уточнили в избиркоме, это 1,4% от общего числа граждан имеющих право голоса на выборах.

Напомним, что по просьбе руководства промышленных предприятий города избирательные участки в Качканаре открылись в 06:00 по местному времени, чтобы сотрудники работающие в смену могли проголосовать до начала рабочего дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в Серовском одномандатном избирательном округе на довыборах в Госдуму проголосовали 919 избирателей, проживающих в труднодоступных районах.

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