Абакан, , 08:30 — REGNUM В Хакасии в единый день голосования 8 сентября проходят выборы глав районов и довыборы депутатов Верховного совета республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Жители городов Абакана, Абазы, Саяногорска и Аскизского района выберут депутатов республиканского парламента по одномандатным избирательным округам №№ 4, 9, 11, 19. Глав городов и районов выбирают в Сорске, в Аскизском, Боградском и Орджоникидзевском районах.

Как уж сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в РФ проходит единый день голосования-2019.

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