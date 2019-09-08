Южно-Сахалинск, , 08:35 — REGNUM По мнению руководителя лаборатории социальных технологий АНО «ЭИСИ» Дарьи Кислицыной, выборы губернатора Сахалина проходят предсказуемо и даже несколько скучно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Нарушений и скандалов на избирательных участках не фиксируется. Последняя информация по явке, которую предоставила избирательная комиссия на 15:00 по местному времени — 27,13%. Надо отметить, что этот показатель сопоставим с данными 2015 года, (тогда было 28,2%), когда проходили предыдущие выборы главы региона. Что касается итоговых результатов, то прогнозировать пока рано», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в единый день голосования на Сахалине выбирают губернатора и муниципальных депутатов.