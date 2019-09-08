Москва, , 08:28 — REGNUM В Москве на выборах в Мосгордуму 11 228 избирателей зарегистрировались для участия в электронном голосовании. Данные приводит 8 сентября официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Эксперимент с электронным голосованием проходит в трёх избирательных округах. В округе №1 (участки расположены в Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково) зарегистрировались 4099 человек. В округе №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) — 4385 человек. В округе №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное) — 2744 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Мосгордуму проходят 8 сентября в Единый день голосования.