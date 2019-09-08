Киев, , 08:28 — REGNUM Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал об уголовных делах в отношении 13 человек, которые накануне, 7 сентября, были обменены Украиной на своих граждан, находившихся под стражей в России. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали государственное обвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым, в последствии была достигнута договоренность с Россией об обмене.

Трое из этих лиц — Алексей Седиков, Денис Сидоров и Виктор Агеев обвиняются Украиной в участии в боевых действиях на стороне народных республик Донбасса.

Алексей Баранов и Максим Одинцов ранее служили в вооруженных силах Украины. Их обвиняют в том, что они приняли российское гражданство и поступили на военную службу после воссоединения Крыма с Россией. Они были схвачены украинскими спецслужбами в 2016 году на границе с Крымом.

Юлия Просолова была осуждена на Украине за убийство начальника главного отдела контрразведки Управления Службы безопасности Украины на оккупированной территории ДНР Александра Хараберюша.

Станислав Ежов, Виктор Федоров, Андрей Васьковский, Дмитрий Кореновский, Сергей Лазарев, Юрий Ломако обвинялись на Украине в передаче секретной информации.

Вопросами других лиц, которых Украина выдала России в рамках обмена по формуле «35 на 35», занимались другие прокуратуры, в том числе надзорное ведомство автономной республики Крым, сообщил Матиос.