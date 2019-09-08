Оренбург, , 08:22 — REGNUM В Оренбурге с утра народ приходит на избирательные участки, чтобы отдать голос за одного из пяти кандидатов в губернаторы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM на избирательном участке 1103, выборы проходят спокойно.

Избирательный участок в школе № 35 Оренбурга Наталья Хомутова

Люди просыпаются. Медленно, но идут голосовать. На всех городских участках установлены КОИБЫ. В спортзале школы № 35 установлено два автоматических комплекса обработки бюллетеней. Примерно за 1 час 45 минут с момента открытия участка 1103, бюллетени заполнили 90 человек.

В помещении избиркома размещены инфостенды. На них информация о правилах голосования с помощью КОИБ. Возле оборудования стоит помощник, который предупреждает избирателей, чтобы они дождались результата — аппарат должен принять документ. На практике корреспондент ИА REGNUM убедился, что машина может быть капризной и не принимать бюллетень несколько раз.

На территории образовательного учреждения работает минирынок, в здании продают продовольственные товары. На улице негромко играет музыка. В охране порядка задействован полицейский.

Стоит отметить, что в Оренбурге 8 сентября складываются благоприятные погодные условия, светит солнце, температура воздуха — комфортная.

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