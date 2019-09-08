Псков, , 08:18 — REGNUM В Пскове сегодня, 8 сентября, волонтёры будут оказывать помощь маломобильным избирателям на двух избирательных участках ‑ и №73 и №81, где проходят довыборы депутата Псковского областного собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательном округу №2 и дополнительные выборы депутата Псковской городской думы по одномандатному избирательному округу №13.

«На этих участках в список избирателей включено наибольшее количество людей с ограниченными физическими возможностями», — пояснили в облизбиркоме.

Для подготовки добровольцев совместно с региональными отделениями Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества слепых был проведён обучающий тренинг. Также волонтёры прошли практическое занятие на избирательном участке в одной из школ города, где им показали, как пользоваться индукционной петлей, как помочь избирателям подняться и спуститься по пандусу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Псковской области открылись 114 избирательных участков. Помимо довыборов в региональный парламент и Псковскую городскую думу, в шести районах — Бежаницком, Дновском, Новоржевском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Усвятском — выбирают новых глав. Кроме того, в ряде сельских поселений проходят довыборы в органы местного самоуправления.