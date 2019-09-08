Иркутск, , 08:17 — REGNUM Жители Иркутской области, которые сегодня, 8 сентября, выбирают муниципальных депутатов и глав, вновь демонстрируют крайне невысокую явку на выборах. По данным областного избиркома, на 12:00 местного времени она составила всего 9,76%.

В Иркутске, где голосуют за депутатов гордумы, к 12:00 проголосовали только 7,6% избирателей, в Братске —9,28%, в Тулуне — 11,2%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Приангарье сегодня избираются новые составы пяти городских дум, 16 районных. Также жителям региона предстоит определиться с именами около двух десятков мэров городов и районов, глав сельских и городских поселений, депутатов местного уровня. В списки избирателей включены около 1,2 млн человек.

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