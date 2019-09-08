Магас, , 08:17 — REGNUM Сегодня в Ингушетии будет избран глава республики. Согласно республиканскому закону его избирают депутаты Народного собрания (парламента) республики их кандидатов, предложенных президентом России. Владимир Путин предложил три кандидатуры: временно исполняющего обязанности руководителя республики Махмуда-Али Калиматова, депутата думы города Назрани Урусхана Евлоева и старшего специалиста ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомеда Зурабова.

Выборы главы республики в Ингушетии Parlamentri.ru

Выборы главы субъекта состоятся в ходе внеочередного заседания Народного собрания республики путем тайного голосования. Ему предстоят выступления всех кандидатов перед парламентариями со своими программами. Победит кандидат, набравший большинство голосов. Глава региона избирается сроком на 5 лет.

После голосования состоится процедура инаугурации. В ней будут участвовать полпред президента РФ в СКФО Алесксандр Матовников и руководители субъектов округа.

Напомним, бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров покинул этот пост по собственному желанию 25 июня 2019 года в связи с переходом на другую работу. Он проработал в должности руководителя республики с 2008 года. На последний срок Евкуров был избран в единый день голосования в 2018 году депутатами парламента из трех кандидатур, предложенных Владимиром Путиным.