Москва, 8 сентября 2019, 08:15 — REGNUM В Москве начала работу телефонная горячая линия по электронному голосованию, сообщает 8 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.
«Задать вопросы об онлайн-голосовании на выборах в Мосгордуму можно по телефону горячей линии:
В 8:00 в столицы открылись избирательные участки. Также заработала система электронного голосования, созданная по технологии блокчейна.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в выборах в Мосгордуму по 45 избирательным округам участвуют 225 кандидатов.