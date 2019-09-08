Ставрополь, , 08:12 — REGNUM В Ставропольском крае в 08:00 8 сентября стартовали выборы губернатора края. Жителям субъекта предстоит выбрать на новый пятилетний срок полномочий нового главу. Более 1,9 млн избирателей отдадут свои голоса за одного из пяти кандидатов.

Среди них действующий губернатор Владимир Владимиров, представитель ЛДПР Геннадий Ефимов, Виктор Соболев — кандатат от КПРФ, Александр Кузьмин, представляющий «Справедливую Россию» и Николай Кряжев от КПСС.

Напомним, срок полномочий нынешнего губернатора Владимира Владимирова истек в 2019 году — жители Ставрополья его избрали в единый день голосования 14 сентября 2014 года сроком на пять лет.

Помимо выборов губернатора, на Ставрополье сегодня состоятся выборы в органы местного самоуправления в девяти муниципальных образованиях Ставропольского края, в том числе дополнительные в городские думы Ессентуков и Буденновска.

Для избирателей Ставрополья открыты в день голосования 1283 избирательных участка, в том числе 24 в местах временного пребывания избирателей. Из них 22 — в больницах и санаториях, два — в следственных изоляторах г. Ставрополя и г. Пятигорска.

Стоит отметить, что за ходом выборов на Ставрополье будут наблюдать более 4000 организаторов и наблюдателей.