Владикавказ, , 08:10 — REGNUM В Северной Осетии начался день выборов. В 08:00 открылись 144 избирательных участка. Всего состоятся девять муниципальных избирательных кампаний различного уровня в трех районах и столице Северной Осетии.

Жителям республики предстоит выбрать пять глав муниципальных образований и 36 депутатов. В городе Владикавказе выбирают мэра города, в городских поселениях Дигора и Чикола — глав местной администрации.

Кроме того, пройдут выборы депутатов городского Собрания представителей города Владикавказа седьмого созыва, на депутатские мандаты претендуют восемь политических партий. Выборы пройдут по смешанной системе: предстоит выбрать 16 депутатов по мажоритарной системе и 16 — по пропорциональной. Всего зарегистрированы к участию в выборах 99 кандидатов.

Пройдут также сегодня выборы собрания представителей Стур-Дигорского сельского поселения, дополнительные выборы главы Хазнидоского поселения, выборы глав Киевского и Притеречного сельских поселений Моздокского района и дополнительные выборы депутатов собрания представителей Кизлярского сельского поселения.

Председатели территориальных избирательных комиссий обещают: выборы станут настоящим праздником. В этот день в каждом районе запланированы концертные программы.