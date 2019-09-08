Нальчик, , 08:07 — REGNUM В Кабардино-Балкарии начались выборы в парламент республики шестого созыва. В единый день голосования 8 сентября на территории региона открыли двери для избирателей 355 избирательных участков.

Выборы в парламент КБР VI созыва пройдут по пропорциональной системе. Всего будет замещено 70 депутатских мандатов. Участие в выборах принимают шесть партий: «Гражданская платформа», «Единая Россия», «Зелёные», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия.

Напомним, предыдущие выборы в парламент Кабардино-Балкарии состоялись в единый день голосования 14 сентября 2014 года. За 70 депутатских мандатов боролись 433 кандидата, зарегистрированные от девяти политических партий: «Единой России», «Справедливой России», «Яблока», КПРФ, ЛДПР, «Родины», «Зеленых», «Патриотов России» и «Союза труда».

Явка избирателей Кабардино-Балкарии на избирательные участки по выборам депутатов в парламент республики пятого созыва, по данным избиркома КБР, составила 70%.