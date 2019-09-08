Южно-Сахалинск, , 08:13 — REGNUM По данным Общественной палаты Сахалинской области, выборы губернатора и депутатов на Сахалине и Курилах идут без нарушений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Центр общественного наблюдения за выборами не зафиксировал ни одного нарушения с начала голосования. По состоянию на 13:30 местного времени голосование проходит в штатном режиме.

«Жалоб и обращений от избирателей не зафиксировано. Единственный случай — задымление в школе Невельска. Но там всё было оперативно устранено участок привели в порядок», — сообщил глава Общественной палаты Сахалина Владимир Иконников.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 8 сентября на Сахалине выбирают губернатора и муниципальных депутатов.