Чита, 8 сентября 2019, 08:05 — REGNUM Исполняющий обязанности руководителя администрации городского округа «Город Чита»Александр Сапожниковпроголосовал на выборах, сообщает официальный сайт читинской мэрии.
Свой выбор и.о. руководителя администрации города Читы сделал на избирательном участке, расположенном в школе №23.
Напомним, власть в забайкальской столице сменилась весной 2019 года. 15 мая исполнять обязанности руководителя администрации городского округа «Город Чита» назначен первый заместитель руководителя администрации, бывший военныйАлександр Сапожников.
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Помимо губернаторских выборов жителям Забайкалья предстоит избрать десятки глав сельских и городских поселений и депутатов. Всего в регионе проходят 122 избирательные кампании. ИА REGNUM ведёт трансляцию о выборах в Забайкальском крае.
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