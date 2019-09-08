Псков, , 08:05 — REGNUM В Псковской области сегодня, 8 сентября, в единый день голосования, завершаются 13 избирательных кампаний в десяти муниципальных образованиях региона. Как сообщили ИА REGNUM в избирательной комиссии Псковской области, в 8:00 в регионе открылись 114 избирательных участков.

В Псковской области проходят довыборы в Псковское областное собрание депутатов по одномандатному избирательному округу № 2 и в Псковскую городскую думу по одномандатному избирательному округу №13.

В шести районах — Бежаницком, Дновском, Новоржевском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Усвятском — выберут новых глав.

Кроме того, в Псковском районе проходят выборы в собрания депутатов сельских поселений Серёдкинской и Карамышевской волостей, довыборы в собрание депутатов Великолукского районапо одномандатному избирательному округу № 1, в собрание депутатовСоснового БораСебежского района (по одномандатному избирательному округу № 5) и в собрание депутатов Дновского района (по одномандатным избирательным округам № 1 и № 2).

Избирательные участки закроются в 20:00.