Черкесск, , 08:05 — REGNUM В Карачаево-Черкесии начался день выборов. В единый день голосования 8 сентября в республике проходят 16 избирательных кампаний разного уровня.

Жителям республики предстоит выбрать новый состав Народного собрания. Всего в шестой созыв парламента изберут 50 депутатов. Выборы в парламент КЧР проводятся по пропорциональной системе.

В них участвуют представители шести партий: «Гражданская платформа», «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России» и «Справедливая Россия». Всего зарегистрировано 270 кандидатов в депутаты парламента республики.

Напомним, на прошлых выборах в парламент Карачаево-Черкесии в единый день голосования 14 сентября 2014 года за 50 мандатов боролись 228 кандидатов. Их выдвинули пять партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, «Патриоты России» и ЛДПР.

В единый день голосования 8 сентября в Карачаево-Черкесии также будут избраны депутаты представительных органов девяти муниципальных районов: Адыге-Хабльского, Зеленчукского, Карачаевского, Малокарачаевского, Ногайского, Прикубанского, Урупского, Усть-Джегутинского и Хабезского и шести сельских поселений: Вако-Жилевского, Ново-Тебердинского, Коста-Хетагуровского, Кавказского, Хабезского, Бавуковского. Муниципальные выборы пройдут как по мажоритарной, так и по пропорциональной системам.

Всего будет замещено 267 депутатских мандатов. В день выборов откроются для избирателей 249 избирательных участков.