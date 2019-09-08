Махачкала, , 08:03 — REGNUM В единый день голосования в Дагестане пройдут 19 избирательных компаний. Жителям 10 районов — Ботлихского, Гергебильского, Казбековского, Карабудахкентского, Левашинского, Магарамкентского, Новолакского, Ногайского, Тарумовского и Цунтинского, а также одного муниципального образования — Бежтинский участок — предстоит выбрать депутатов в органы местного самоуправления

Всего в республике будет открыто для голосования 33 избирательных участка. На них смогут выразить свое волеизъявление около 15 600 избирателей, что составляет около 1% от общего числа избирателей республики.

В 08:00 открыли свои двери перед избирателями все избирательные участки. Порядок в ходе выборов будут обеспечивать около 350 сотрудников полиции и Росгвардии, народных дружинников представителей казачества.