Магас, , 08:01 — REGNUM В Ингушетии в единый день голосования открыли двери для избирателей 127 избирательных участков. Сегодня, 8 сентября, жители республики будут выбирать депутатов в местные органы самоуправления. В списки избирателей внесены более 200 тысяч избирателей. Всего будет замещено по итогам выборов 456 депутатских мандатов.

Выборы по пропорциональной системе пройдут в городах Магас, Назрань, Карабулак и Малгобек, а также в сельских поселениях Кантышево, Плиево, Сурхахи, Экажево, Нестеровское, Троицкое, Сагопши. В этих населенных пунктах изберут 185 депутатов: 80 депутатов городских советов и 105 — депутатов сельских поселений.

Еще в 28 сельских поселениях выборы проводятся по мажоритарной системе. Здесь будет избран 271 депутат.

Кроме того, в четырех районах органы местного самоуправления будут формироваться из глав сельских поселений, расположенных на территории района, а также делегированных представительными органами этих сельских поселений депутатов в равном количестве от каждого поселения.