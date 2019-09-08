Майкоп, , 08:00 — REGNUM В Республике Адыгея 8 сентября началось голосование в трех муниципалитетах. Всего в единый день голосования пройдут три избирательные кампании по выборам шести депутатов представительных органов местного самоуправления.

Так, дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов начались в Тахтамукайском районе (одномандатный избирательный округ № 6), Уляпском сельском поселении (трехмандатный избирательный округ № 1) и Каменномостском сельском поселении (четырехмандатный избирательный округ № 2).

Всего на выборы зарегистрировано 23 кандидата в депутаты. Свое волеизъявление на предстоящих выборах могут выразить более 8,6 тыс. избирателей.