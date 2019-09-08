Сухум, , 08:00 — REGNUM В Абхазии начался второй тур президентских выборов. На кресло главы государства претендуют два кандидата: Рауль Хаджимба, действующий президент, и Алхас Квициния, глава оппозиционной партии «Амцахара».

Голосование проходит на 152 избирательных участках в Абхазии. Кроме того, в Москве и в Черкесске также открыты участки для голосования.

Напомним, первый тур президентских выборов в Абхазии прошел 25 августа: за Хаджимбу было отдано 24,83% голосов, за Квицинию — 22,91% соответственно. Явка составила 65%.

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