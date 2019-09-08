Грозный, , 08:02 — REGNUM В Чечне в единый день голосования 8 сентября 2019 года проводятся выборы в шести районах: Грозненском, Гудермесском, Курчалоевском, Надтеречном, Наурском и Шалинском. В 08:00 открылись двери избирательных участков в 18 сельских поселениях, жители которых будут выбирать депутатов Советов депутатов. Всего в ходе выборов будет замещено 227 депутатских мандатов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Всего зарегистрировано на участие в выборах народных представителей 424 кандидата: 245 — от «Единой России», 67 — от КПРФ, 92 — от «Справедливой России», 5 — от «Партии Роста» и 15 кандидатов — в порядке самовыдвижения

Напомним, что выборы в органы самоуправления в Чечне проходят и с использованием мажоритарной избирательной системы в одних муниципальных образованиях, и пропорциональной — в других — в соответствии с уставами муниципальных образований.

Кроме того, в Грозненском районе проводится референдум по вопросу: согласны ли жители района на изменение его границы с отнесением территории Куларинского сельского поселения к территории Ачхой-Мартановского муниципального района, территории Старо-Атагинского сельского поселения к территории Урус-Мартановского муниципального района, Дачу-Борзойского, Чишкинского и Лаха-Варандинского сельских поселений к территории Шатойского района.

А жителям Ачхой-Мартановского района предстоит ответить на вопрос согласны ли они на изменение границы района с отнесением территории Бамутского сельского поселения к территории Сунженского района.