Варшава, , 07:52 — REGNUM Польский журналист Лукаш Гадзала призвал руководство своей страны к нормализации отношений с Россией, об этом 5 сентября сообщается в его авторской статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.

По мнению аналитика, к конструктивным отношениям с Москвой стремятся многие страны Евросоюза, в частности Франция и Финляндия, аналогичному примеру должны последовать и в Варшаве.

Как отмечает Гадзала, последняя встреча между лидерами двух стран состоялась порядка девяти лет назад, а после того, как Россия присоединила Крым, контакты между государствами были сведены почти на нет.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подчеркнул, что нормализация отношений между Варшавой и Москвой невозможна из-за политики России.

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