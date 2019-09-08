Москва, 8 сентября 2019, 07:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, об этом 7 сентября сообщается на официальном сайте Кремля.
Стороны обсудили недавний процесс обмена заложников, согласившись с тем, что данная акция сыграла позитивную роль в процессе нормализации двусторонних отношений.
«Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений», — говорится в заявлении.
Также во время переговоров была отмечена необходимость сохранения режима прекращения огня, подчеркнута необходимость проведения саммита «нормандской четверки».
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе президента Зеленского, Москва и Киев договорились о продолжении двусторонних контактов.
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