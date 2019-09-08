Москва, , 07:12 — REGNUM В Единый день голосования в Москве состоятся выборы депутатов Мосгордумы VII созыва. Они пройдут по мажоритарной системе голосования.

В 8:00 откроются избирательные участки в 45 одномандатных округах столицы. На 45 мест претендуют 225 кандидатов.

Предыдущие выборы в Мосгордуму прошли в сентябре 2014 года. По их итогам наиболее многочисленной в столичном парламенте стала фракция «Единой России» — 28 депутатов, на втором месте по численности было объединение самовыдвиженцев «Моя Москва» — десять мест. Пять депутатов представляли КПРФ, по одному — ЛДПР и «Родину». Председателем Мосгордумы был избран Алексей Шапошников.