Оренбург, , 07:12 — REGNUM В Оренбургской области 8 сентября процесс выборов губернатора и депутатов контролирует 981 наблюдатель. Такие данные по состоянию на 08:00 местного времени (06:00 мск) сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Наблюдателями являются 326 представителей политических партрий и 655 предсатвителей кандидатов в губернаторы и депутаты.

Напомним, в Оренбургской области проходят выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Законодательного собрания по одномандатному избирательному округу № 3, а также выборы муниципальных депутатов.

В регионе открыто 1706 избирательных участков, в резерве на случай ЧС предусмотрено 1141 помещение. В единый день голосования в Оренбуржье работает более 15 тысяч членов избирательных комиссий.