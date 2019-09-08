Новосибирск, , 07:08 — REGNUM Самыми активными на выборах сегодня, 8 сентября, на 10:00 (время местное) стали жители Железнодорожного района. К этому времени на избирательные участки пришли 2,19% избирателей. Участки в Ленинском районе города уже посетили 2 663 человека, в Калининском — 2 613 человек, в Октябрьском 2 553 человека и в Джержинском — 2 416 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка на выборах мэра Новосибирска на 10:00 (время местное) составила 1,65% (19 580), на досрочных выборах новосибирского градоначальника в 2014 году — 2,50%.

Напомним, в ходе досрочного голосования на выборах главы Новосибирска проголосовали 6 854 избирателя (0,58%). Право голоса имеют 1,1 млн новосибирцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Явка на выборах мэра Новосибирска к 10:00 составила 1,65%