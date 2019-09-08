Екатеринбург, , 06:56 — REGNUM В Свердловской области более 600 тыс. граждан могут принять участие в голосовании 8 сентября 2019 года. Выборы проходят в 29 городских округах и муниципальных образованиях региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так в Серовском избирательном округе на довыборах в Госдуму смогут принять участие 446 тыс. свердловчан. На довыборах в Законодательное собрание Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному округу в Екатеринбурге — свыше 141 тыс. избирателей. Ещё 31 074 свердловчан смогут принять участие на выборах и довыборах в органы местного самоуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, в 08:00 по местному времени в Свердловской области открылись все 517 участков для голосования.

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