Казань, , 06:55 — REGNUM В день выборов в столице Татарии через два часа после закрытия 2,8 тыс. избирательных участков ожидается салют. Посмотреть его жители и гости Казани смогут в 22:00, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Салют Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он станет точкой в концерте, который намечен у «Казань Арены». Помимо концертной программы, которая стартует в 14:00, в этот день ряд маршрутов наземного транспорта будет работать дольше обычного времени — до 23:30. Посетить концерт бесплатно и проехать в общественном транспорте можно будет по спецбраслету, который будут выдавать после голосования.

Напомним, в единый день голосования в Татарии пройдут довыборы и выборы в 40 районах. Основная выборная кампания этого дня — выборы 100 депутатов Госсовета, половину из которых определят по спискам политпартий. В выборах участвуют семь партий и в целом свыше 400 граждан. В день голосования на участках не будет видеонаблюдения. Камеры установят только в помещениях комиссий, куда поступают протоколы.