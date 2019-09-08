Чита, , 06:49 — REGNUM Явка по состоянию на 10:00 местного времени на выборах в Забайкальском крае, где сегодня, 8 сентября, выбирают губернатора и проводят десятки муниципальных избирательных компаний, составила 4,43% (35 072 человека) от общего количества избирателей. Такие данные приводит региональный избирком. Там же отметили, что никаких жалоб в комиссии пока не поступило.

Как уже сообщало ИА REGNUM, помимо губернатора Забайкальского края жители Читы и поселка Агинское выбирают депутатов в городские думы, также состоится голосование в представительные органы советов муниципальных районов и выборы глав сельских поселений.

По информации Избирательной комиссии Забайкальского края, работа ведется по 122 избирательным кампаниям.