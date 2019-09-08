Улан-Удэ, , 06:42 — REGNUM В Улан-Удэ (Бурятия), где сегодня, 8 сентября, выбирают мэра и депутатов горсовета, явка на 10:00 (местн.) составила 5,01%. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском избиркоме.

К этому времени проголосовали 14 584 избирателя.

Напомним, явка на выборах депутатов горсовета Улан-Удэ на 10 часов в сентябре 2014 года составляла 2,75%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мэра жители Улан-Удэ выбирают впервые за 12 лет.

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