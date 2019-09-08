Чита, , 06:40 — REGNUM Сегодня, 8 сентября, более тысячи наблюдателей следят за выборами губернатора и муниципальными избирательными кампаниями в Забайкалье, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Следят 1150 наблюдателей. 881 наблюдатель направлен от региональной Общественной палаты. Они работают на 635 избирательных участках», — пояснили в пресс-службе забайкальского губернатора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае сегодня, 8 сентября, избирают губернатора. Также жителям региона предстоит выбрать десятки глав сельских и городских поселений и депутатов. По информации забайкальского избиркома, работа ведется по 122 избирательным кампаниям.

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В 8.00 местного времени в крае открылись 926 избирательных участков. Избирательные комиссии ждут на них 791 780 человек.