Казань, , 06:39 — REGNUM В управлении МЧС по Татарии в преддверии дня выборов отработали порядок действий на случай пожара на избирательных участках. Всего было проведено 2,473 тыс. тренировок по эвакуации граждан и бюллетеней. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по РТ.

Также в ведомстве провели 2,87 тыс. инструктажей по пожарной безопасности с членами избирательных комиссий и персоналом, что будет задействован на участках в этот день. В регионе работают 65 ТИК и 2,811 тыс. участков.

Безопасность обеспечивают на местах 2,494 тыс. работников ведомства.

Напомним, в Татарии в единый день голосования предстоит заместить почти 160 мандатов. Главной выборной кампанией являются выборы 100 депутатов Госсовета. На мандаты претендуют более 400 человек. В гонке за места в парламенте участвуют представители семи партий и самовыдвиженцы.

8 сентября 2019 года более 2,8 тыс. участков будут работать с 7:00 до 20:00. В республике — свыше 2,93 млн избирателей.

Явка на выборах в Госсовет РТ в 2014 году превышала 80%.