Южно-Сахалинск, 8 сентября 2019, 06:39 — REGNUM В сахалинских городах Невельске и Долинске, где 8 сентября произошли возгорания в зданиях, где расположены избирательны участки, возобновлено голосование, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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В областном избиркоме сообщили, что все урны в момент объявления пожарной тревоги были опечатаны, как того требует законодательство. Никаких нарушений не выявлено.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября на Сахалине выбирают губернатора, проходят муниципальные кампании. Сообщалось, что в помещениях, где расположены участки для голосования, случились возгорания. Голосование было прервано.