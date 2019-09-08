Екатеринбург, , 06:29 — REGNUM В Свердловской области началось голосование на всех 517 избирательных участках открытых в единый день голосования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Урны для голосования Vladizbirkom.ru

Участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени. Исключение составляют 20 участковых избирательных комиссий в Качканаре. Там участки открылись в 06:00 по местному времени, что бы работающие в смену на непрерывных производствах сотрудники могли проголосовать до начала рабочего дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области помимо местных выборов, проходят довыборы в депутаты Госдумы по Серовскому одномандатному округу № 174.

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