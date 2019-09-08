Новосибирск, , 06:20 — REGNUM В ходе досрочного голосования на выборах мэра Новосибирска проголосовали 6 854 избирателя, что составляет 0,58%. Право голосовать на этих выборах имеют 1,1 млн новосибирцев — на 16 тыс. человек больше, чем на досрочных выборах градоначальника в 2014 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, досрочное голосование на выборах мэра города проходило с 28 августа по 7 сентября.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня новосибирцы выбирают главу города на ближайшие пять лет. Полномочия действующего мэра Новосибирска истекли 22 апреля. Досрочные выборы градоначальника прошли 6 апреля 2014 года, после того как Владимир Городецкий сложил полномочия досрочно.

Явка избирателей на выборах мэра Новосибирска в 2014 году составила 32,59%.

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