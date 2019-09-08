Хабаровск, , 06:22 — REGNUM В Хабаровском крае волонтёры общественного движения «За чистые выборы» сообщают о нарушениях в ходе голосования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Выявленные нарушения общественники выкладывают в телеграм-канале Хабаровский политцентр. Сообщается, что в день тишины, в 22:10 в одном из микрорайонов Хабаровска остановлен вброс листовок ЛДПР. Фото нарушителей переданы в полицию. Ещё один вброс листовок одного из независимых кандидатов был выявлен и остановлен в другом микрорайоне в 23:00 7 сентября. Ещё один факт распространения, в другом микрорайоне, незаконной агитационной продукции был выявлен в 23:10.

Как сообщало ИА REGNUM, избиратели в Хабаровском крае уже писали, что в мессенджерах распространяются агитки, выполненные в стиле и цветах ЛДПР. Люди задают вопросы о законности происходящего.