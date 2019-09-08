Екатеринбург, , 06:01 — REGNUM В Свердловской области 8 сентября проводятся выборы трёх уровней. Жители, которые входят в состав Серовского одномандатного округа, выбирают депутата Госдумы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга начались областные выборы. Жители района выбирают депутата свердловского областного Заксобрания.

В Верхней Туре и городском округе Верхотурский идут выборы местных дум. А в Горноуральском городском округе, Красноуфимске, Первоуральске, Махнёвском муниципальном образовании и Тугулымском городском округе начались довыборы в местные думы.