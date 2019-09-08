Новосибирск, , 05:59 — REGNUM Следить за ходом голосования на выборах мэра Новосибирска можно онлайн. Видеотрансляция с избирательных участков города ведётся на сайте «Наш выбор 2019». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на ресурсе можно выбрать тот избирательный участок, работу которого необходимо отследить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на систему видеонаблюдения и электронные устройства для подсчёта голосов на выборах мэра Новосибирска потрачено из муниципального бюджета 17,5 млн рублей. Системами оснащены 552 участка (почти 90%) и десять ТИКов. Электронные устройства подсчёта голосов находятся на 312 избирательных участках.

Напомним, что в 8:00 (время местное) в Новосибирске открылись 672 избирательных участка.

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